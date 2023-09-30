السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان الراحل محمد فريد

محمد فريد
محمد فريد

نعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد صراعٍ مع المرض.

وتقدَّمت النقابة في بيانٍ لها مساء اليوم السبت، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعيين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة محمد فريد

وتعرَّض الفنان محمد فريد، خلال الأيام الماضية، لوعكةٍ صحيةٍ شديدةٍ، نُقِلَ على إثرها إلى أحد المستشفيات ومكث لأكثر من 3 أيام داخل العناية المركزة.

درس الفنان محمد فريد، في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، وظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

من أشهر أعمال محمد فريد  مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، "الشيطانة التي أحبتني" مسلسل "غريب في المدينة" "الشهد والدموع"، "محمود المصري"، "أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.

محمد فريد وفاة أشرف زكي الممثلين نقابة المهن التمثيلية

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