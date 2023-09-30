السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد مفاوضات الهلال السعودى.. مورينيو: رفضت أكبر عرض فى تاريخ كرة القدم

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن رفضه عرضا كبيرا للرحيل عن روما قبل بداية الموسم الجاري.

ويقود مورينيو روما فنيًا منذ يوليو 2021، ومرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2024.

وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد فروزينوني كالتشيو بالدوري الإيطالي: "تلقيت أكبر عرض في تاريخ كرة القدم كمدرب".

وأفادت تقارير صحفية قبل بداية الموسم الجاري بأن نادي الهلال السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع جوزيه مورينيو كمدير فني للفريق، مشيرة إلى أنه بموجب العرض كان مورينيو سيتقاضى 30 مليون يورو راتبًا في الموسم.

ويلتقي فريق روما نظيره فروزينوني كالتشيو غدًا ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

وأضاف: "قررت رفض العرض لأنني أخبرت إدارة روما والجماهير واللاعبين أنني سأبقى، لقد أعطيتهم كلمتي".

وبسؤاله عما إذا كان سيمدد عقده مع النادي، أجاب: "لن أتحدث عن مواقف افتراضية، ما يمكنني قوله أنه منذ 3 أشهر كان هناك الكثير من الدراما في التفكير بإمكانية رحيلي، أخبرت اللاعبين في بودابست أنني سأبقى ثم أخبرت الجماهير في الأولمبيكو وبعد أيام أعطيت كلمتي لدان فريدكين؛ خلال الإجازة حظيت بعرض عمل مجنون ورفضته؛ لأنني منحت كلمتي لهم، الآن يبدو الأمر كأنني أنا المشكلة، ولكنني لا أتقبل ذلك ولا أستمع أو أشاهد أي شيء، ولكن لدي أشخاص يوصلون لي الأمور، أنا لست المشكلة، الأشياء دائمًا متعددة العوامل، لم أحصل على التقدير كله في الانتصار وهكذا أفكر دائمًا في الهزيمة".
واستطرد: "سأكون هنا أقاتل كل يوم من أجل الجماهير والفريق، فقط السيد فريدكين من يمكنه إخباري أن الأمر انتهى قبل 30 يونيو، لقد منحت كلمتي وسأبقى هنا حتى اليوم الأخير، أنا لست خائفًا أو لدي قلة ثقة أنا مستعد لتقبل كل المسئوليات".

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