فابريزيو رومانو: جوزيه مورينيو رفض عرضا ضخما لتدريب الهلال السعودي

قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، إن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لتدريب الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد مغادرة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

ويبحث نادي الهلال عن تعيين مدير فني جديد للفريق.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أكد خلالها بأن الهلال أرسل عرضًا ضخمًا لـ جوزيه مورينيو في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يوجه جهوده للتعاقد مع ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس.

وكانت تقارير قد أكدت بأن أليجري رفض عرضًا ضخمًا من الهلال لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وأشار رومانو إلى أن العرض الرسمي لـ مورينيو، كان يقتضي بحصوله على راتب سنوي صافي يُقدر بـ 30 مليون يورو.

وأوضح فابريزيو أن جوزيه مورينيو رفض العرض، لأنه يركز فقط على قيادة مشروع روما الإيطالي.

وتولى مورينيو تدريب فريق روما عام 2021 ليقودهم للتتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والتأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي، قبل الهزيمة على يد إشبيلية الإسباني في المباراة النهائية الموسم المنقضي.

ويرتبط مورينيو بعقد مع روما حتى نهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وكان مورينيو قد رفض عرضًا من أهلي جدة السعودي لتدريب الفريق الموسم المقبل.