"شمال سيناء الأزهرية": النزول بسن القبول بعدد من المعاهد

وافق الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على المذكرة المقدمة من منطقة شمال سيناء الأزهرية، بخصوص النزول بسن القبول.

سن القبول الجديد

وطالب أزهر شمال سيناء خلال المذكرة الموافقة على النزول بسن التقديم لتلاميذ رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي «ثلاثة أشهر» لبعض معاهد منطقة شمال سيناء، ليكون سن التقديم بتلك المعاهد ثلاث سنوات وتسعة أشهر لرياض الأطفال، وخمس سنوات وتسعة أشهر للصف الأول الابتدائي.

وأوضحت منطقة شمال سيناء الأزهرية في المذكرة التي قدمتها إدارة رياض الأطفال، والتعليم الابتدائي بالمنطقة، أن محافظة شمال سيناء من المحافظات المترامية الأطراف وبها أماكن ذات كثافة سكانية ضعيفة، ما أدى إلى عدم تحقق الكثافة المطلوبة في فصول بعض المعاهد التابعة للمحافظة.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على مصلحة أبناء الأزهر الشريف بمنطقة شمال سيناء، واستجابة لمطالب أولياء الأمور في توفير مكان لذويهم بمرحلة رياض الأطفال، وبالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٣م.

وكان الشيخ محمد سعد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية قد عقد في وقت سابق اجتماعا بالسادة مديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية الإشرافية، والموجهين العموم استعدادًا لانطلاق الدراسة.‏

بدأ اللقاء بتقديم التهنئة إلى السادة الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، واستلهام الدروس من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإخلاص في العمل وإتقانه، مشيرًا إلى أهمية متابعة خطط الإدارة والتوجيه، وضرورة الالتزام بخطة الموجهين المتابعين والعموم بداية من اليوم الأول للعام الدراسي لرصد انتظام العملية التعليمية بالمعاهد ومراجعة خطط وخرائط المناهج، ومواجهة المعوقات والمشكلات التي ‏يمكن أن تعرقل العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء.‏

كما تناول ضرورة متابعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدءا من اليوم الأول فى الدراسة وعمل تقرير مفصل شامل حتى يتسنى رصد السلبيات ومعالجتها.

وفى نهاية اللقاء، أكد فضيلته عن استعداد كافة المعاهد بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للعملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية بشمال سيناء.