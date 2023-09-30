السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. نشوى الحوفي ومونيكا حنا في فعاليات معرض دمنهور الـ 6 للكتاب

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب

يشهد معرض دمنهور السادس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، غدًا الأحد، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام على هامشه، في مكتبة مصر العامة بدمنهور.

وينظم المعرض في الثانية عشر ظهر غد، لقاء مع نشوى الحوفي بعنوان "رحلتي مع الإبداع" وفي الرابعة الرابعة مساءً، لقاء مع الدكتورة مونيكا حنا بعنوان "إضاءات حول حجر رشيد"، وفي السادسة مساءً، يتم تكريم اسم الفنان محمود الجندي.

ويشهد المعرض في الثامنة مساءً لقاء مع الشاعر صلاح اللقاني، ويناقش المعرض في ندوة صورة المرأة في إبداع الكاتبات، وتعقد أمسية شعرية لمجموعة من شعراء محافظة البحيرة.

ويقام على هامشه أيضًا مجموعة من الورش الفنية المختلفة للأطفال، إلى جانب عرض لفرقة الإنشاد الديني.

وتستمر فعاليات معرض دمنهور السادس للكتاب، حتى 5 أكتوبر المقبل، بمشاركة ما يقرب من 30 ناشرًا ما بين قطاعات تابعة لوزارة الثقافة إلى جانب دور نشر خاصة.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة، إلى جانب مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تقدم كتبًا أسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها.

وتشهد الأيام المقبلة للمعرض العديد من الفعاليات والأنشطة، التي تتعاون فيها هيئة الكتاب، ومكتبة مصر العامة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

وكانت قد افتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد بهي الدين، الإسبوع الماضي، فعاليات الدورة الـ6 لمعرض دمنهور للكتاب، بمشاركة العديد من قيادات وزارة الثقافة، ومحافظة البحيرة، ومجموعة من الكتاب والمبدعين، من بينهم الكاتب يوسف القعيد، ابن محافظة البحيرة، ومجموعة من رجال الأزهر والكنيسة، وسط حشد كبير من جمهور المحافظة.

معرض دمنهور السادس للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مكتبة مصر العامة بدمنهور نشوى الحوفي إضاءات حول حجر رشيد

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