افتتاح مركز الإرشاد والدعم النفسى التابع لمديرية التعليم بالغربية

افتتح اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مركز الإرشاد والدعم النفسي بالمديرية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والاستاذ محمد فتوح، مدير ادارة الامن بالمديرية، والدكتورة سحر طه، موجه عام التربية النفسية، والأستاذ خالد عامر، الموجه الاول للتربية النفسية بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي اطار اهتمام الدولة بالصحة النفسية، وحرص مديرية التربية والتعليم بالاهتمام بالصحة النفسية للطلاب وأسرهم.

وقد تضمن المركز غرفتين، الأولى للإرشاد الجمعي للطلاب واسرهم، والثانية للإرشاد الفردي للطلاب، والذي يتضمن تنمية مهارات وتعديل سلوك وتخاطب وتطبيق المقاييس النفسية.

معرض للألعاب السيكولوجية الجماعية المستخدمة في المركز

كما تضمن الافتتاح معرض للألعاب السيكولوجية الجماعية المستخدمة في المركز. الجدير بالذكر أن المركز يقدم الخدمات السابق ذكرها بصورة مجانية تماما للطلاب وأسرهم.



وفى سياق متصل، أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس المحافظة بدأت اليوم أول أيام الدراسة، وصرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية استعدت وتزينت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، حيث استقبلت اليوم 549 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، حوالي 303 آلاف 291 طالب وطالبة، من مختلف نوعيات التعليم العام والفني، حيث يمثل هذا العدد طلاب الصفوف الأولى فقط بجميع مدارس المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وقال وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها الجدد، وقامت طلبة الكشافة والمرشدات من الطلاب القدامى والذين توجدوا منذ الصباح الباكر بالمدارس لتنظيم الدخول، ومساعدة الطلاب الجدد للتعرف على فصولهم وأماكنهم، وسط فرحة وأجواء يسودها الحب والعمل الدءوب، كما استقبلت المدارس الابتدائية وقاعات رياض الأطفال أبناءها بالفرحة والابتسامة اللطيفة والبالونات والورود والألعاب، متمنين لهم عامًا دراسيًا جيدًا.

وأضاف: كما انتظمت المدارس الإعدادية، والثانوية بنوعياتها، وقامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني بجميع المدارس، والتزم الطلاب بالزي المدرسي الموحد، والمظهر اللائق داخل المدارس، وقامت إدارات المدارس بتوجيه الطلاب إلى فصولهم، وتسليم الكتب الدراسية الخاصة بكل طالب، وإعلان الجداول المدرسية بكل فصل.

وصرح "حسن" إن المدارس ومحيطها شهدت حملات نظافة مكثفة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، حيث تم رفع الإشغالات من محيطها، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية، كما تم توفير الأثاث اللازم بكل المدارس، وعمل النشرات اللازمة لسد العجز في هيئة التدريس، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء عام دراسي يملأه الجد والعمل.