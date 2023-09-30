انطلاق ماراثون رياضى بالشيخ زويد احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت ماراثون رياضى بطريق الشلاق بالشيخ زويد.

جاء الماراثون ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة مئات الشباب والفتيات من أبناء شمال سيناء وتنوع ما بين سباق للدراجات لمسافة ٥ كيلو متر، بمشاركة ١٥٠ دراجة هوائية، و٥٠ دراجة نارية "بايكرز "، و٥٠ اسكيت.

ونظم الماراثون كل من الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات والاتحاد المصرى للدراجات النارية.

من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوب المصريين جميعا والتى استعادت فيها مصر الأرض والعزة والكرامة، متمينًا أن يعود الله الأيام على مصر بالخير والأمن والأمان والاستقرار والتقدم.

كما ثمن الوزير على حرص الشباب المصرى على المشاركة فى احتفالات أكتوبر المجيدة، والتى يتم تنظيمها من مختلف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى الإقبال الكبير من أبناء شمال سيناء على المشاركة فى المهرجان الرياضى اليوم، وكذا مختلف الأنشطة والفعاليات التى تقيمها الوزارة بالمحافظة.

فيما أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، وحرص الوزير على تطوير البنية التحتية بمراكز شباب وأندية شمال سيناء، علاوة على تكثيف البرامج الشبابية والرياضية المقدمة لأبناء سيناء على مدار العام.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات لاسيما الحدودية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينًا أن الوزارة ماضية في التوسع فى المشروعات بالمحافظات الحدودية والتى تلقى إقبالًا كبيرًا من النشء والشباب.