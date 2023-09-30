السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الرياضة يفتتح ملعبًا مطورًا بمركز شباب الجورة.. ويطلق فعاليات كأس الجمهورية لكرة القدم بشمال سيناء

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الملعب المطور بمركز شباب الجورة بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، ضمن برنامج زيارته للمحافظة برفقة اللواء الدكتور محمد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

كما شهد الوزير الأنشطة الرياضية المتنوعة المقامة بالمركز، وأطلق فعاليات كأس الجمهوريه الجديدة الذى تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب بمشاركة ٥٠٠ لاعب من  ٣٢ فريقا لكرة القدم الخماسية بشمال سيناء.

أكد الدكتور أشرف صبحى الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمراكز شباب وأندية سيناء ضمن النهضة الكبيرة التى تشهدها من تطور وتنمية شاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى نهج الوزراة لتنمية المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات الحدودية والسعى نحو توسيع قاعدة المستفيدين من أبناء تلك المحافظات من برامج ومشروعات الوزارة.

لفت الوزير إلى كثافة المشروعات والأنشطة المقامة بمراكز شباب شمال سيناء، ومشاركة أعداد كبيرة من النشء والشباب بها على مدار العام، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع المحافظة فى التطوير المتواصل لتلك المنشآت، وتنفيذ البرامج والأنشطة بها وفق متطلبات أهالى سيناء.

في سياق متصل خلال الزيارة التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء، مشايخ القبائل والعواقل بمدينة الشيخ زويد، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأكدت الوزير في بداية اللقاء، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشء والشباب بتكثيف الأنشطة بمدينة الشيخ زويد.

وكان قد، أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت ماراثونا رياضيا بطريق الشلاق بالشيخ زويد.

جاء الماراثون ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة مئات الشباب والفتيات من أبناء شمال سيناء وتنوع بين سباق للدراجات لمسافة ٥ كيلومترات، بمشاركة ١٥٠ دراجة هوائية، و٥٠ دراجة نارية "بايكرز "، و٥٠ إسكيت.

385681289_712430490905175_8612836870540194354_n
385681289_712430490905175_8612836870540194354_n
385684452_712430710905153_6307182025594441072_n
385684452_712430710905153_6307182025594441072_n
385691810_712430454238512_1014142164888735615_n
385691810_712430454238512_1014142164888735615_n
385693518_712430677571823_4561097534453742715_n
385693518_712430677571823_4561097534453742715_n
385699151_712430604238497_1445027444181217877_n
385699151_712430604238497_1445027444181217877_n
385699511_712430860905138_4001869217255581987_n
385699511_712430860905138_4001869217255581987_n
385702408_712430754238482_4739685062811962395_n
385702408_712430754238482_4739685062811962395_n
385704914_712430827571808_7752026956466967044_n
385704914_712430827571808_7752026956466967044_n
385740550_712430780905146_1847051856010813495_n
385740550_712430780905146_1847051856010813495_n
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء اللواء الدكتور محمد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء كرة القدم الخماسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان قرية الظهير ويفتتحان ملعبًا جديدًا

وكيل "تعليم شمال سيناء" يشهد ختام فعاليات تدريب المراجعة لهيئة ضمان الجودة

جامعة الأقصر: لجنة تحكيم مبادرة "الطالب المنتج" تناقش مشروعات الطلاب

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات الملتقى المصرى البريطانى بالعاصمة الإدارية الجديدة

"تضامن الأقصر" تسلم 66 وحدة سكنية بمشروع تطوير قرية الدير القديم

الأكثر قراءة

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

اعتزال توفيق عبدالحميد الفن بشكل نهائى

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

حكاية وطن.. دور مصر في إنهاء الأزمة الليبية والسودانية

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون نجل الفنان الراحل سامي العدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة