وزير الرياضة يفتتح ملعبًا مطورًا بمركز شباب الجورة.. ويطلق فعاليات كأس الجمهورية لكرة القدم بشمال سيناء

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الملعب المطور بمركز شباب الجورة بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، ضمن برنامج زيارته للمحافظة برفقة اللواء الدكتور محمد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

كما شهد الوزير الأنشطة الرياضية المتنوعة المقامة بالمركز، وأطلق فعاليات كأس الجمهوريه الجديدة الذى تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب بمشاركة ٥٠٠ لاعب من ٣٢ فريقا لكرة القدم الخماسية بشمال سيناء.

أكد الدكتور أشرف صبحى الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمراكز شباب وأندية سيناء ضمن النهضة الكبيرة التى تشهدها من تطور وتنمية شاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى نهج الوزراة لتنمية المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات الحدودية والسعى نحو توسيع قاعدة المستفيدين من أبناء تلك المحافظات من برامج ومشروعات الوزارة.

لفت الوزير إلى كثافة المشروعات والأنشطة المقامة بمراكز شباب شمال سيناء، ومشاركة أعداد كبيرة من النشء والشباب بها على مدار العام، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع المحافظة فى التطوير المتواصل لتلك المنشآت، وتنفيذ البرامج والأنشطة بها وفق متطلبات أهالى سيناء.

في سياق متصل خلال الزيارة التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء، مشايخ القبائل والعواقل بمدينة الشيخ زويد، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأكدت الوزير في بداية اللقاء، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشء والشباب بتكثيف الأنشطة بمدينة الشيخ زويد.

وكان قد، أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت ماراثونا رياضيا بطريق الشلاق بالشيخ زويد.

جاء الماراثون ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة مئات الشباب والفتيات من أبناء شمال سيناء وتنوع بين سباق للدراجات لمسافة ٥ كيلومترات، بمشاركة ١٥٠ دراجة هوائية، و٥٠ دراجة نارية "بايكرز "، و٥٠ إسكيت.

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