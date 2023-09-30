السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان قرية الظهير ويفتتحان ملعبًا جديدًا

وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، قرية الظهير ومتابعة المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجًا، وافتتاح ملعب جديد مطور بالقرية، وذلك في إطار زيارة الوزير الميدانية لـ محافظة شمال سيناء.

كما شهد الوزير ومحافظ شمال سيناء، المباراة الافتتاحية في كرة القدم بين فريقين الظهير ١ والظهير ٢ ضمن فعاليات بطولة القرى الأكثر احتياجا، وأقيمت المباراة  وسط تواجد أهالي القرية والقيادات الشعبية والتنفيذية في جو من الترحاب بالزيارة من الأهالي، والسعادة بما تحقق من إنجاز بقريتهم.

وعقب ذلك قام وزير الشباب والرياضة، بتوزيع أدوار رياضية على عدد من أهالي وأبناء  القرية وذلك بتنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

تطوير القرى

وأكد وزير الشباب والرياضة، توجه الدولة لتطوير الربوع والقرى وتوفير الخدمات لأبناء مصر قاطني تلك المناطق، وذلك في مختلف أنحاء الجمهورية كخطوة مهمة في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، فضلًا عن الدور الملوس في بناء وتنمية  الإنسان من خلال الخدمات التى تسهم في رفع مستوى المعيشة، وتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتى الملعب المطور بقرية الظهير ضمن منظومة الخدمات التي يتم توفيرها بالقرية بالتعاون بين مختلف الجهات وشهدت قرية الظهير العديد من مظاهر التنمية في تنفيذ الخدمات العاجلة سعيًا للوصول لحياة كريمة متكاملة على أرض القرية. 

إطلاق ماراثون رياضي بالشيخ زويد

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت، ماراثون رياضي بطريق الشلاق بالشيخ زويد.

جاء الماراثون ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة مئات الشباب والفتيات من أبناء شمال سيناء وتنوع ما بين سباق للدراجات لمسافة ٥ كيلو متر، بمشاركة ١٥٠ دراجة هوائية، و٥٠ دراجة نارية "بايكرز "، و٥٠ اسكيت.

قام بتنظيم الماراثون كل من الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وبالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات والاتحاد المصري للدراجات النارية.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء
محافظة شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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