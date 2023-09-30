"حكاية وطن" يبزر خطة مصر فى تطوير مشروع مترو الأنفاق

أبرز كتاب حكاية وطن دور الدولة المصرية فى تطوير مشروع مترو الأنفاق حيث أولت وزارة النقـل أهميـة خاصـة به باعتباره مـن أهـم المشـروعات التنمويـة التـي تخـدم المواطـن، فهـو الأسـرع والأقـل تكلفـة، ويسهم فــي تقليــل التكــدس المــروري مــن خــلال نقــل مــا يقــرب مــن 5.4 مليــون راكــب يوميا عام 2023 .

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فمنـذ عـام 2014، نفـذت الدولـة مـا يقـرب مـن 27 مشـروعا بتكلفـة تصــل إلــى 700 مليــار جنيــه حتــى عــام 2024، بمشروعات شملت قطــاع متــرو النفــاق والجر الكهربائي.

“الدستور” تستعرض في السطور التالية ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية:

_افتتاح المرحلتين الأولى والثانية وأجزاء مـن المرحلـتين الثالثـة والرابعـة بالخــط الثالــث لمتــرو الأنفــاق الــذي يمتــد مــن إمبابة والمهندسين وصولا للمحطــة التبادليــة عدلــي منصــور، وهــو ويتــم تنفيــذه علــى أربــع مراحــل.

_ توريــد 25 قطــارا مــن إجمالي 32 قطــارا مكيفــا للتشغيل علــى الخــط الثالــث للمتــرو المرحلتيــن الثالثــة والرابعــة بتكلفــة 9,8 مليارات جنيــه ودخول 20 قطارا منها الخدمة.

_ تنفيـذ المرحلـة الأولى مـن الخـط الرابـع (أكتوبـر – الفسـطاط) بطـول 19 كـم



وحسبما أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنه من المقرر أن تصل طاقة شبكة خطوط مترو القاهرة الكبرى حوالي 5.13 مليون راكب يوميا فى عام 2030، ولن تكون القاهرة الكبرى فقط صاحبة النصيب الأوحد من مترو الأنفاق فيجري الآن التخطيط لإنشاء مترو أنفاق بالمدن المليونية، ومن أهم المحافظات التـي سـيكون لهـا نصيـب فـي ذلـك المخطط كل من “الإسكندرية، والقليوبيـة، والدقهليـة”.

يعد أيضًا من المشروعات الهامة لمصر هو مشروع القطار الكهربائي المونوريل حيث يسهم المشـــروع في تيســـير حركـــة نقـــل المواطنيـن، ويربط القاهـــرة الكبـــرى بالمدن الجديـــدة وعلـــى رأســـها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبـــر، وبدأت الدولـــة فـــي أغســـطس عـــام 2019 التعاقـــد مـــع شـــركات مصريـــة وأجنبيـــة للقيـــام بأعمال تصميم وإنشـــاء وصيانـــة خطـي المونوريـــل (العاصمـة الإداريــة -6 أكتوبـــر) وســـتقوم هـــذه الشــركات أيضـــا بتشـــغيل وإدارة المشـــروع لمـــدة ثالثيـــن عامـــا مـــن تاريـــخ تنفيـــذ المشـــروع.