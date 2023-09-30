السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم

الداخلية
الداخلية

تواصل وزارة الداخلية تقديم أوجه الرعاية لأسر النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، وخاصة في منطقة العاشر من رمضان.

حيث أقامت احتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان لعدد من النزلاء وأسرهم، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية حقائب، مستلزمات مدرسية، بطاطين، مواد غذائية؛ لعدد من أسر النزلاء فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة.

وإيمانًا من وزارة الداخلية بالاستمرار فى الارتقاء والنهوض بالناحية التثقيفية للنزلاء بما يسهم فى تهذيب مداركهم، نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة تثقيفية لعدد من النزلاء بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

حاضر خلالها رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس وتناول عددا من الموضوعات خلال انعقاد الندوة، جاء أهمها قدرة النزيل على التكيف مع المجتمع عقب انتهاء مدة العقوبة، بالإضافة إلى مشاكل الأمراض النفسية وطرق علاجها، واختتمت الندوة بمناقشة عدد من النزلاء والإجابة عن استفساراتهم.

لاقت تلك المبادرة استحسانًا ومردودًا إيجابيًا من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم. 

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كل الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.

منطقة العاشر من رمضان مراكز الإصلاح والتأهيل مستلزمات مدرسية وزارة الداخلية

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