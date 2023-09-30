أمرابط وراشفورد أساسيان فى تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس بالدورى الإنجليزى

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس، في مواجهة قوية ستُقام على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - سفيان أمرابط - رافائيل فاران.

خط وسط الملعب: كارلوس كاسيميرو - ماسون ماونت - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلون - فاكوندو بيلستيري.

ترتيب مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثامن بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، وذلك بعد خوض 6 جولات في البريميرليج حتى الآن.