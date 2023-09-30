التخطيط: "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموى بالعالم لتحسين مؤشر الفقر متعدد الأبعاد

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي مبادرة شاملة، وتعد أكبر مشروع تنموي في العالم يسهم في تحسين مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن مبادرة "حياة كريمة" تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة، حيث سجلت المبادرة على منصة مسرعات تحقيق الأهداف الأممية في يوليو 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في يوليو 2021 التابعتين لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.

وتابعت: ساهمت المبادرة أيضًا في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، كما تم إطلاق مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا قادة على الصمود في إطار تغير المناخ.

وأردف: لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص والتي وصلت إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، بعدما كانت 2400 في يناير 2021.

رفع كفاءة المؤسسات من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم العمل على رفع كفاءة المؤسسات من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية "منظومة أداء"، وأيضًا إطلاق منظومة بيان للحسابات القومية وتحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تطوير مكاتب الصحة بإجمالي 4666 مكتبا، وتم الانتهاء من تطوير مكاتب قيد المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية بنسبة 100%، وأيضًا الانتهاء من تطوير 5398 بمكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية بنسبة 100%.