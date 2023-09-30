السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل يروج الهيروين فى عين شمس للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم السبت، إحالة عاطل للمحاكمة؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام عاطل بترويج المخدرات "مخدر الهيروين"، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، كان ينوى توزيعها على عملائه فى المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.

نيابة عين شمس الجزئية الاتجار في المخدرات أرباح غير مشروعة عاطل

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