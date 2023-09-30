السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعصابة تروج المخدرات في عين شمس

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بـ السجن المؤبد؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بداية القضية
 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم عين شمس.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما فى مسكن المتهم الأول، وبحوزتهما كمية كبيرة المواد المخدرة فى دائرة القسم، حيث بلغت كمية مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وسلاح أبيض.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت السابق.

عين شمس قسم عين شمس أرباح غير مشروعة المواد المخدرة

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