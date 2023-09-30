السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"شوفته بيعيط في الشارع".. تفاصيل خطف عامل لطفل في المطرية

خطف طفل
خطف طفل

«كنت هقعده مع عيالي لحد ما أهله بأنه وصعب عليا لما كان بيعيط في الشارع».. بهذه الكلمات أدلى المتهم بـ خطف طفل صغير من الشارع في منطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام النيابة.

المتهم بخطف طفل ينكر ارتكاب الواقعة

وقال المتهم إنه لم يرتكب واقعة خطف الطفل، ولكنه كان في الشارع في منطقة المطرية؛ لزيارة أحد أقاربه فوجد طفل في الشارع يبكي وعندما سأله عن أهله لم يرد وكلامه غير مفهوم فسألت من حولي بالطريق فلم يتعرف أحد عليه، وسألت في المحلات المجاورة ولم اجد احد يعرفه فلفيت بيه على الشارع ولم أجد احد يعرفه.

 وتابع المتهم أنه عقب ذلك لف به في الشارع وعندما يأس أخذه لمنزله في أولاده ولكن في الطريق للمنزل وبمجرد وقوف التوك توك لم يجد الطفل فصعد لمسكنه حتى تفاجأ بعد قليل بالمباحث تضبطه من منزله.


تفاصيل أمر إحالة المتهم 

تتهم النيابة العامة في القضية رقم 8537 لسنة 2023 جنايات المطرية ؛ لأنه خطف الطفل ياسين محمد سيد بلال بالإكراه بأن استغل حداثة عمره وقلة حيلته فقام بحمله قصيًا عن أعين الرقباء واصطحبه عنة بدراجة بخارية واقتاده إلى مسكنه بعيدًا عن ذويه.

بذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 2890 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008.

وقالت الشاهدة سحر طوخي، بائعة متجولة، 33 سنة، أنها حا تواجدها رفقة نجلها المجني عليه بمحل عملها تلاحظ لها غيبته فتقصت عنه سيدة أخرى فقررت لها قيام المتهم بخطف المجني عليه فأبلغت الشرطة.

كان تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا يفيد خطف طفل خلال تواجده بالقرب من والدته خلال عملها، وتتبعت الأجهزة الأمنية خط سير المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

اعترافات تفصيلية خطف طفل المحلات المجاورة

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