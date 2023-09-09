سيدة تمنع خطف طفل في المطرية: "صرخت ولميت الناس.. ووصلته لحضن أمه"

أمر المستشار أحمد شورب، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، عامل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بخطف طفل بالإكراه وذلك مقابل طلب فدية من آسرته بمنطقة المطرية.

شاهدة تروي تفاصيل تحرير طفل مختطف

وتبين أن سعيد رضوان نجيب سالم، 19 سنة، عامل، لأنه خطف الطفل ياسين محمد سيد بلال بالإكراه، كما تبين أن سيدة هي المسئولة عن تحرير الطفل وإعادته سالمًا لآسرته حيث قالت السيدة: “صرخت ولميت الناس لما شوفته ورجعته لحضن والداته”.

وتابعت الشاهدة تفاصيل تحرير الطفل قائلة أنها شاهدت المتهم وهو يحمل الطفل ويجري به فاستغاثت بالمارة لمطاردته وعندما فشلوا توجهت لوالدته وأخبرتها وتوجها سويا لقسم الشرطة وأبلغوا عن المتهم.

وتابعت أنها أعطت مواصفات المتهم بالضبط ورقم المركبة البخارية التي يستقلها وتم التوصل له وضبطه.

تفاصيل أمر إحالة المتهم

تتهم النيابة العامة في القضية رقم 8537 لسنة 2023 جنايات المطرية ، سعيد رضوان نجيب سالم، 19 سنة، عامل، لأنه خطف الطفل ياسين محمد سيد بلال بالإكراه بأن استغل حداثة عمره وقله حيلته فقام بحمله قصيًا عن أعين الرقباء واصطحبه عنة بدراجة بخارية واقتاده إلى مسكنه بعيدًا عن ذويه.

بذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 2890 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 .

وقالت الشاهدة سحر طوخي، بائعة متجولة، 33 سنة، أنها حا تواجدها رفقة نجلها المجني عليه بمحل عملها تلاحظ لها غيبته فتقصت عنه سيدة أخرى فقررت لها قيام المتهم بخطف المجني عليه فأبلغت الشرطة.

كان تلقى قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا يفيد خطف طفل خلال تواجده بالقرب من والداته خلال عملها، وتتبعت الأجهزة الأمنية خط سير المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.