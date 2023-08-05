الإعدام للمتهم بخطف وقتل طفل من ذوى الهمم فى الغردقة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، وبإجماع جميع الآراء، بالإعدام شنقا على المتهم "ع . ح" في قضية خطف وقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم، رئيس المحكمة، والمستشار أمجد محمد أبوالفتوح، والمستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وأمانة سر رمضان عبدالرحيم عرابي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد ألقت القبض على المتهم بقتل الطفل "ف م"، الطالب في الصف السادس بالمدرسة الفكرية بالغردقة، وذلك بعد العثور على جثته ملقاة داخل إحدى العمارات بمنطقة أبوعشرة بالغردقة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا من والد المجني عليه يفيد بتغيب نجله، وشكّل فريق بحث أشرف عليه اللواء أشرف البيلي، مدير إدارة البحث الجنائي آنذاك، وقاده المقدم أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، والرائد إسلام عبدالحميد، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وقررت النيابة حبس المتهم ثم صدر قرار إحالته لمحكمة الجنايات بتهمتي الخطف والقتل العمد.