السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام للمتهم بخطف وقتل طفل من ذوى الهمم فى الغردقة

إعدام
إعدام

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، وبإجماع جميع الآراء، بالإعدام شنقا على المتهم "ع . ح" في قضية خطف وقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم، رئيس المحكمة، والمستشار أمجد محمد أبوالفتوح، والمستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وأمانة سر رمضان عبدالرحيم عرابي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد ألقت القبض على المتهم بقتل الطفل "ف م"، الطالب في الصف السادس بالمدرسة الفكرية بالغردقة، وذلك بعد العثور على جثته ملقاة داخل إحدى العمارات بمنطقة أبوعشرة بالغردقة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا من والد المجني عليه يفيد بتغيب نجله، وشكّل فريق بحث أشرف عليه اللواء أشرف البيلي، مدير إدارة البحث الجنائي آنذاك، وقاده  المقدم أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، والرائد إسلام عبدالحميد، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وقررت النيابة حبس المتهم ثم  صدر قرار إحالته لمحكمة الجنايات بتهمتي الخطف والقتل العمد.

الدائرة الأولى جنايات البحر الأحمر الإعدام شنقا خطف وقتل ذوي الهمم

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وحكم صيامه

كبرى الشركات التركية فى طريقها لتنفيذ مشاريع ضخمة بمصر

محافظ القاهرة يتفقد حريق وزارة الأوقاف.. ولجنة هندسية لفحص المبنى (صور)

"الحشيش السبب".. نهاية مأساوية لـ"سيدة المطرية" على يد "أبوالعيال"

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

أول تعليق من وزير الأوقاف بعد السيطرة على "حريق الديوان القديم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه