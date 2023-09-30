السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق حملة "طرق الأبواب" لتقديم خدمات صحة الأسرة بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، عن تنظيم حملة "طرق الأبواب"؛ لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة سوهاج، وذلك بداية من غدًا الأحد، وتستمر لمدة 3 أشهر وتستهدف المرحلة الأولى منها 3 مراكز وهي: "دار السلام، والمنشاة، وطما".

يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، خلال فعاليات مؤتمر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي وجَّه خلاله بالعمل على تحسين الخصائص السكانية، ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية، والتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة.

حملة "طرق الأبواب"

وأشار "النجار" إلى أن مديرية الصحة توفر كل الخدمات للسيدات بالوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقرى والنجوع وقرب منازلهن من خلال العيادات المتنقلة  وجميع الخدمات بالمجان للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سوف يتم تسجيل المنتفعات إلكترونيًا على مستوى الإدارات وذلك لتنفيذ مسح صحي من بيت لبيت لحصر السيدات في سن الإنجاب من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات في جميع المربعات السكنية.

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلي جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات وتأثيرها الإيجابي للحفاظ علي صحة الأطفال والأمهات علاوة علي ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات على استخدام الوسائل.

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