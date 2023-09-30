السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالا باليوم العالمي لها.. القومي للترجمة يطلق مبادرة "أبناء رفاعة"

القومي للترجمة
القومي للترجمة

احتفالا باليوم العالمي للترجمة والذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام؛ يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مبادرة جديدة بعنوان "أبناء رفاعة" والتي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي، وذلك للتعريف بهم وبانجازاتهم الثقافية، وتخليدًا لما قدموه للمكتبة العربية، ويخصص المركز أولى حلقات هذه المبادرة للاحتفاء بالمترجم والمثقف البارز شوقي جلال.

نبذة عن المترجم شوقي جلال


شوقي جلال عثمان: ولد في القاهرة، في 30 أكتوبر عام 1931، حاصل على ليسانس كلية الآداب، قسم الفلسفة وعلم النفس، من جامعة القاهرة، عام 1956. تفرغ "شوقي جلال" للترجمة والتأليف، فكتب في الكثير من المجلات والدوريات مثل: صحيفة "الأهرام"، ومجلة "العربي" الكويتية، ومجلة "الفكر المعاصر"، ومجلة "تراث الإنسانية"، وغيرها من المجلات والدوريات المهمة.

كما قدم للمكتبة العربية عددًا من الأعمال المهمة تأليفًا وترجمة، عكست رؤيته التنويرية والإصلاحية، ومن أهم أعماله المترجمة: المسيح يصلب من جديد، الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكبي في العصر الأسيوي، العولمة والمجتمع المدني، الإسلام والغرب، التراث المسروق، مشكلة المياه في العالم العربي، بنية الثورات العلمية

أما عن أعماله المؤلفة فمن أبرزها: نهاية الماركسية، التراث والتاريخ: نظرة ثانية، العقل الأمريكي يفكر، الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل، ثقافتنا والإبداع، الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي

مسابقة لترجمة مقدمة "الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي" لـ شوقي جلال 

وفي هذا الإطار، يطرح المركز القومي للترجمة مسابقة لترجمة مقدمة كتابه "الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي"، وفقًا للتفاصيل التالية:

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة
1. يقوم المتسابق بتنزيل مقدمة العمل من على الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة.
2. تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.
3. يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف word، pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.
4. آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 31/10/2023. 
5. لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ثانيًا: الجوائز
يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

اليوم العالمي للترجمة المركز القومي للترجمة القومي للترجمة مبادرة أبناء رفاعة شوقى جلال

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