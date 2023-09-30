السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الوزراء يهدى الرئيس السيسى كتابًا يضم كل إنجازات الدولة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتابًا يضم  كل إنجازات الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن.

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 جلسات اليوم في مؤتمر حكاية وطن

وتعقب الجلسة الافتتاحية جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي كتاب ا إنجازات الدولة

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