السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويوزع الكتب الدراسية على الطلاب

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من المدارس في أول يوم من العام الدراسي، رافقه خلالها سامح داوود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توزيع الكتب المدرسية

ووزّع وكيل الوزارة، الكتب على الطلاب والطالبات، موجَّهًا بتوزيع الكتب على الطلاب دون ارتباط بالمصروفات الدراسية، وشدد على ضرورة الاهتمام بالانضباط والالتزام داخل المدرسة، كما وجَّه بتفعيل الأنشطة الطلابية.

ووجَّه الطلاب بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يوميًا والمشاركة في كل الأنشطة التي تم وضع خطة لها، كما قام بشرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة "حياة كريمة" التي غيَّرت الواقع في الريف خاصىة بقرى مركز مطوبس، بإنشاء 603 مشروعات بـ12 قطاعًا.

txt

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

استعدادات العام الدراسي الجديد

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024،  وتم استقبال الطلاب اليوم بـ240 مدرسة، وسوف تستقبل 2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، الطلاب بالصفوف الأولى، غدًا الأحد، في ظل  تشديدات بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه شدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر من تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأكد وكيل الوزارة، أن محيط المدارس جميعها شهدت أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كل الاستعدادات اللازمة لبدء عام دراسي جديد.

تعليم كفر الشيخ كفر الشيخ مدارس كفر الشيخ طلاب كفر الشيخ تسليم الكتب بالمدارس

مواد متعلقة

جامعة كفرالشيخ تطلق قافلة طبية شاملة إلى شمال سيناء

برعاية الشباب والرياضة.. جلسة تفاعلية حول خطورة زواج الأطفال بكفر الشيخ

غلق 9 مراكز طبية مخالفة خلال حملة للعلاج الحر بكفر الشيخ

زراعة الأشجار ورصف الشوارع بالإنترلوك فى كفر الشيخ

تحرير 5 محاضر للمزارعين لحرق قش الأرز وإزالة التعديات بكفرالشيخ

ختام تدريب أطباء الحميات على فحص وعلاج الملاريا بكفر الشيخ

ورشة عمل عن تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة بكفر الشيخ

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

اعتزال توفيق عبدالحميد الفن بشكل نهائى

حكاية وطن.. دور مصر في إنهاء الأزمة الليبية والسودانية

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون نجل الفنان الراحل سامي العدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة