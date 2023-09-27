الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

زيارة المدارس
زيارة المدارس

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة الزهراء الابتدائية والوحدة العربية والطفل المتطور، التابعين لإدارة شرق كفر الشيخ، للاطمئنان على الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة لجان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، للمدارس، لتفقد أعمال الصيانة بالمدارس، والتأكد من صلاحية كافة المرافق بها، وتوافر كافة عوامل الأمان، حفاظا على حياة الطلاب والعاملين بالمدارس.

الانتهاء من صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي

وشدد محمد عبدالله، على الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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كما تفقد وكيل الوزارة، الحجرات الدراسية والحمامات، رافقه في الزيارة دكتور علاء جودة وكيل المديرية، وسامح داود ، مدير الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية ،وأحمد سليم مدير إدارة الأمن بالإدارة.

كما وجه بضرورة انضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية..والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وتجهيز القاعات الدراسية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعداد القصوى، لاستقبال أبنائنا الطلاب، حيث تم الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتم تهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بحوش المدرسة والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أى تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، مؤكداً انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس، للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.

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