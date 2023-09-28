الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 9 مراكز طبية مخالفة خلال حملة للعلاج الحر بكفر الشيخ

الدكتورة إلهام محمد
الدكتورة إلهام محمد وكيلة وزارة الصحة

وجهت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حملة مرور مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة في وقت متزامن.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية الغير حكومية المخالفة للقانون.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

غلق 9 منشأت طبية

وأسفرت الحملة عن غلق 9 منشآت طبية غير حكومية وتشميعها بالشمع الأحمر على خلفية مخالفتها للقانون وصدور قرارات غلق بحقها، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الأمن ومجالس المدن.

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كما أسفرت الحملة أيضًا عن المرور على 129 منشأة طبية خاصة، ووُجِد منها 42 منشأة مخالفة، وستقوم إدارة العلاج الحر بإصدار قرارات غلق لها، وذلك لتنفيذ غلقها في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية،  تقوم بالدور الرقابي على المنشآت الطبية الغير حكومية وتقوم بإصدار التراخيص لها، وذلك تحت مظلة القانون 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وهذه المنشآت تشمل المستشفيات الخاصة، والمراكز الطبية الخاصة، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، ومحلات النظارات، وغيرها من المنشآت الطبية الغير حكومية.

ومن جانبها، أكدت وكيل الوزارة، على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لتلك المنشآت، حيث يعد القطاع الخاص هو الجناح الآخر المكمل للقطاع الصحي الحكومي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة في القطاع الخاص، ولضمان حصول المواطن على خدمة طبية لائقة ومناسبة للعبء المادي الذي يتحمله في سبيل الوصول للخدمة.

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