الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام تدريب أطباء الحميات على فحص وعلاج الملاريا بكفر الشيخ

ختام الدورة
ختام الدورة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اختتام فعاليات دورة تدريب الملاريا التي أقيمت بمركز تدريب المتوطنة واستمرت لمدة أربعة أيام، وشملت تدريب أطباء الحميات ومسؤولي الملاريا في الإدارات الصحية على أعمال فحص وتشخيص وعلاج الملاريا، بناءً على تعليمات الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

تدريب أطباء الحميات على فحص وعلاج مرض الملاريا

وأكدت الدكتورة أماني القرش، مديرة الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، أن الدورة التدريبية استهدفت تدريب 20 طبيبًا من أطباء الحميات في مستشفى حميات كفر الشيخ ومستشفى حميات دسوق ومستشفى حميات مطوبس، ومسئولي الملاريا في الإدارات الصحية، حيث تم تدريبهم على أعمال فحص وتشخيص وعلاج حالات الملاريا الوافدة من خارج البلاد.

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وحضر ختام فعاليات الدورة الدكتور أحمد البري، مدير الإدارة العامة للملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، والدكتورة رشا طه، من إدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، والدكتور إبراهيم زيدان، مدير مستشفى حميات كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدير إدارة الملاريا بالمديرية.

وفي نهاية الدورة، قامت الدكتورة أماني القرش، والمحاضرين في الدورة، بتوزيع شهادات الحضور على الأطباء ومسئولي الملاريا في الإدارات الذين تم تدريبهم خلال الدورة، كما تمنت "القرش" لهم مزيدًا من التوفيق، ودعتهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى.

يذكر أن هذه الدورة قد امتدت على مدار أربعة أيام، وتناول خلالها الدكتور أحمد البري، مدير إدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، بالشرح مرض الملاريا من حيث التعريف بالمرض وطرق الانتقال والإصابة، كما يتناول بالشرح طرق الوقاية، وبروتوكول العلاج.

واستهدفت هذه الدورة تدريب 20 طبيبًا من أطباء مستشفى حميات كفر الشيخ، ومستشفى حميات دسوق، ومستشفى حميات مطوبس، كما تستهدف تدريب مسئولي الملاريا بالإدارات الصحية، في ضوء خطة وزارة الصحة  لرفع المستوى العلمي للفريق الطبي، وبالتالي رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

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