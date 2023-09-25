الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. الكشف الطبى على 1273 مواطنًا بكفرالشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الحماد بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

11عيادة في 9 تخصصات بالقافلة الطبية بقرية الحماد

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة تضمنت العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توافرت 11 عيادة متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1273 مواطنا خلال اليومين.

إجراء تحاليل طبية لـ169 مريضًا في قرية الحماد

وأضافت أنه تم أيضًا إجراء 169 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 5 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ729 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ75 مواطنا خلال القافلة.

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وتابعت وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ8 مرضى، وتم تحويل 8 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وفي وقت سابق، نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية قونة بمركز قلين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك علي مدار يومين، وجاء ذلك حسب تعليمات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بلطيم قرية الحماد حياة كريمه صحة كفر الشيخ قافلة طبية مجانية

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