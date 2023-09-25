قبول مبدئى لـ 602 طالب بـ14 مدرسة تمريض فى مدن كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن قبول 602 طالب وطالبة، بـ14 مدرسة تمريض، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب والطالبات، حتى الغد الثلاثاء.

الكشف الطبى على الطلاب المتقدمين



أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جار إجراء الكشف الطبي على الطلاب المقبلين في التمريض على مستوى المحافظة بعد أن تم إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، ويستمر الكشف الطبي للغد الثلاثاء، بإشراف الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة.

ومؤخرا، وفي إطار جهود وزارة الصحة في ملف تنظيم الأسرة، تواصل إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ الاستعدادات لحملة طرق الأبواب، المخطط لها أن تبدأ من أول أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على توجيهات السيدة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وبحضور سيادتها وحضور كل من السيد الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محروس الخولي مدير إدارة تنظيم الأسرة.

فيما عقدت إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية اجتماعًا حضره كلٌ من مديري الإدارات الصحية، ومسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات، وذلك لمناقشة خطة حملة طرق الأبواب، ومناقشة الصعوبات التي قد تواجهها الفرق وطرق التغلب عليها، كما تمت دراسة ما قد يواجه الفرق من مشكلات وطرق حلها، وذلك بناءً على الحملات الماضية.

من جانبها، أكدت السيدة الدكتورة وكيل الوزارة، أهمية هذه الحملة وضرورة نشر ثقافة تنظيم الأسرة في ضوء جهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

كما أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن بدء فعاليات الحملة القومية للنظافة العامة بوحدات الرعاية الأساسية، بالتنسيق مع كل مديري الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف دكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بكفر الشيخ.

وتهدف الحملة إلى توفير بيئة آمنة لرعاية المرضى، نظرا لأهمية منع ومكافحة العدوى في المنشآت الصحية، وتقليل معدلات العدوى المكتسبة، وبالتالي تقليل التكلفة السريرية للمرضى ورفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز مفاهيم الصحة العامة.

من جانبها، شددت السيدة الدكتورة وكيل الوزارة، على أهمية مثل تلك الحملات التوعوية في تعزيز مفاهيم الوقاية من العدوى ومكافحتها لدى أفراد الطاقم الطبي، للحد من انتشار العدوى المصاحبة لتقديم الرعاية الصحية وما لها من تأثير سلبي على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.