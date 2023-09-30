انتهاء أول يوم دراسى دون شكاوى فى دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ /٢٠٢٣، حيث استقبلت ٨٤ مدرسة التي تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة بالثلاث مراحل التعليمية اليوم السبت، الطلاب من الصفوف الأولى.

كما سيتم بدء العمل بباقي المدارس لاستقبال طلاب الصفوف الأولى أيضًا غدًا الأحد، على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق ٢ أكتوبر، وذلك بإجمالي ١١٢١ مدرسة بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

فيما تابعت الدكتورة منال عوض، مع مديرية التربية والتعليم، خطتها لضمان انتظام سير اليوم الدراسي وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب ووضع الجداول والقوائم بالفصول وتوزيع الكتب الدراسية، حيث أكدت ضرورة المرور الميداني على المدارس للتأكد من الالتزام بتلك الخطة ووجود المعلمين والعاملين بالمدارس.

رفع درجة الاستعداد القصوى

يُشار إلى إعلان محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال جلسة المجلس التنفيذي المُنعقدة منذ أسبوعين وذلك لإتمام الاستعدادات بالمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات.

وانطلق العام الدراسي الجديد اليوم السبت، في ٨٤ مدرسة في محافظة دمياط بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

من جهته، أكد المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأوضح وكيل الوزارة أن ٨٤ مدرسة تبدأ غدًا السبت، العمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط: "الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوي عام وفني"، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتوزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة.

في حين ستفتح جميع مدارس المحافظة وعددها ١١٢١ مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد.