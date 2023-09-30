اليوم.. انتهاء الأوكازيون الصيفى بتخفيضات تصل إلى 70%

ينتهي الأوكازيون الصيفي 2023، مساء اليوم السبت، بعد أن قررت وزارة التموين مده حتى يتمكن المواطنون من شراء مستلزمات المدارس، بتخفيضات تتراوح بين 20% و70%.

وأوضحت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن الأوكازيون الصيفي هذا الموسم 2023، قد ساعد فى تنشيط حركه التجاره الداخلية، بالإضافة إلى أنه كان أحد سبل دعم المواطن بتخفيضات ترفع العبء عن كاهله.

الأوكازيون الصيفي 2023

كما أثنى الكثير من المواطنين على التخفيضات المطروحة خلال فترة الأوكازيون الصيفي، ومدى استفادة الأسر المصرية من موسم التخفيضات، خاصة أنه قد تم مد الأوكازيون الصيفي ليتزامن مع الموسم الدراسي والاستفادة من التخفيضات، خلال شراء مستلزمات العام الدراسي.

وفي ذات السياق، أشار أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إلى أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض.

ولفت إلى استمرار العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 والتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكانت وزارة التموين قد أطلقت الأوكازيون الصيفي، مطلع الشهر الجاري؛ بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية من ناحية، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من ناحية أخرى.

كشف تقرير لوزارة التموين، عن مشاركة ما يقرب من 4 آلاف محل تجاري في الأوكازيون الصيفي، وتراوح نسب التخفيضات بين 20% و70% على بعض المنتجات.

ولم تتدخل وزارة التموين في رغبة مشاركة المحل التجاري في الأوكازيون من عدمه، وكذلك لم تتدخل في نسبة التخفيضات التي يحددها كل محل تجاري، وشارك في الأوكازيون الصيفي الحالي محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات وأجهزة منزلية.

ونصحت وزارة التموين جمهور المستهلكين، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الأوكازيون، بالشراء من الأماكن المرخصة والابتعاد عن الأماكن المجهولة، مع التمسك بالحصول على فاتورة الشراء موضح بها اسم المنتج ونوعه وتاريخ الشراء، والتأكد من سعر المنتج أو السلعة قبل التخفيض وبعده.

أيضا بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عند اكتشاف أي مخالفات في الأسواق بالاتصال بالخط الساخن 19588، من أي خط أرضي، أو عبر الموقع الإلكتروني، الصفحة الرسمية للجهاز علي الفيس وكذلك من خلال الواتس آب على الرقم 01577779999.