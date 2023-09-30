السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة المطاحن: 275 مليون رغيف خبز مدعم يوميا.. وتكلفة الواحد على الدولة 90 قرشا

الخبز
الخبز

قال حسين البودي ، رئيس شعبة المطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الدولة تدعم المواطن المصري من خلال توفير رغيف الخبز، حيث إن الدولة توفر ما يقرب عن 9 ملايين طن قمح مدعم في العام، منها 4 ملايين طن محلي و5 ملايين طن مستورد، لافتاً إلى أن مصر لديها مخزون من القمح المدعم يكفي حتى 5 أشهر.

مصر لديها مخزون يكفي 5 أشهر

وأوضح لـ"الدستور" أن الدولة توفر ما يقرب عن 275 مليون رغيف خبز يومياً، حيث يتم توزيعها على بطاقات التموين، ويستفيد منها من 68 إلى 70 مليون مواطن، لافتاً إلى أن تكلفة الرغيف الخبز الواحد على الدولة تبلغ 90 قرشا، بينما يتم بيعه بـ5 قروش.

الدولة تدعم 70 مليون مواطن يوميا

وأشار إلى أن الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية تتعاقد على القمح من خلال مناقصات عالمية لتوفير الدقيق إلى المخابز، لافتا إلى أن الدولة تستورد القمح من دول روسيا أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا والأرجنتين. 

حسين البودي رئيس شعبة مطاحن 87 5 اتحاد الصناعات المصرية تتدعم المواطن توفير رغيف الخبز 9 مليون طن

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