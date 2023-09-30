المصرى للدراسات يصدر كتاب "حكاية وطن" ويكشف إنجازات 10 سنوات فى عهد الرئيس السيسى

أصدر المركز المصرى كتاب بعنوان "حكاية وطن"، تناول خلاله إنجازات الدولة المصرية خلال 10 سنوات، وأوضح الكتاب في مقدمته، قول الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية، مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها ويصنع لها المستقبل عمالها وتشع بالنور ثقافة وفنا وعلما بعقول علمائها".

وجاء في مقدمة الكتاب، تخطو مصــر بخطــوات عازمــة صــوب تدشين عقــد اجتماعي جديــد منــذ ثــوره 30 يونيو 2013، إذ تتمثل ملامـح هـذا العقـد فـي معالجـة أخطـاء الماضـي والمضـي قدمــا فــي الإصــلاح الجــذري والشــامل علــى الأصعدة والمستويات كافة؛ لبنــاء ”الجمهوريــة الجديــدة“؛ هــذا المفهــوم الــذي يمثــل الإطــار الشــامل والفلسفة العامــة للدولــة المصريــة، فإنمــا تتأســس حكايــة وطــن التــي نرويهــا علــى دعائــم بنيــت لبناتهــا خطــوة بخطــوة وشــملت كل قطاعــات ومؤسسات الدولة وحتــى المجتمــع المدنــي والأفــراد؛ بغيــة تدعيــم مجــالات التنميــة الإنســانية وبنــاء الإنســان وفــق آليــة وتخطيــط اســتراتيجي يضــع فــي اعتباراتــه العديــد مــن المحــددات الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعمــل بالتــوازي معهــا.

وأضاف المركز في كتابه، تسـتند هـذه الجمهوريـة الجديـدة -التـي انتقلـت مـن ضفـاف المفهـوم والمصطلـح إلـى جوهـر الواقـع المعـاش والأثـر الملمـوس- إلـى ثالثـة مبادئ أساسية:



التغييــر فــي أوضــاع المعيشــة والحيــاة

أولًا: بنــاء الإنســان؛ بهــدف التغييــر فــي أوضــاع المعيشــة والحيــاة، لتعزيــز دوره كمواطــن قويــم يقــوم بواجباتــه السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك فـي ظـل التطلـع للتغييـر فـي الأفـكار والسـلوكيات ونظـم الإدارة وسـبل الحيـاة.، تبلـورت بـوادر هـذا النهـج عـام 2019 علـى خلفيـة إطـلاق مبـادرة تهـدف إلـى توفيـر ســبل الحيــاة الكريمــة للفئــات الأكثــر احتياجــا فــي القــرى والمراكــز الفقيــرة فــي الريـف، وكـذا سـبقها المناطـق العشـوائية فـي المـدن مـن خـلال توفيـر السـكن الكريــم، والارتقــاء بمســتوى كافـة المرافــق والخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، وتوفيــر الدعــم المالــي الأســر الفقيــرة الأكثــر احتياجا، وتوفيــر فــرص عمــل فــي المشـروعات الصغيــرة والمتوســطة، بجانــب تقديــم الرعايــة الصحيــة والعمليــات الجراحيــة العاجلــة.

ثانيـا: التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة؛ إذ سـتعمل هـذه التنميـة بمثابـة الشـروط المســبقة والداعمــة لتطويــر التنميــة السياســة والتــي تمثــل أســاس تثبيــت واستقرار الدولة ومؤسسـاتها واسـتدامة اللحمة الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى العمـل علـى تشـبيك جميـع الأبعـاد بحيـث يخـدم كل محـور أهـداف المحـاور الأخـرى لتحقيـق أكبـر قـدر مـن التكامـل بيـن الخطـط التنمويـة للـدول والمجتمـع.

تمثــل حقــوق الإنســان بمفهومهــا الشــامل أساسـًـا لتلــك الجمهوريــة

ثالثا حقــوق الإنســان بحيــث تمثــل حقــوق الإنســان بمفهومهــا الشــامل أساســا لتلــك الجمهوريــة ومنطلقــا لهــا؛ وذلــك مــن حيــث وضــع المعاييــر والمحــددات والحقــوق السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة.

وبالتالى فــإن هــذا العقــد يأخـذ فــي طياتــه مقاربــة شــاملة للعمــل متعدد الاتجاهات والدفع فيها بصورة لا تخل بـأي منهـا، فـي إطـار رؤيـة شـاملة وضعت بشـكل علمـي مـدروس متضمنـة أهدافهـا المرحليـة والاستراتيجية وهـي ”رؤيـة مصــر 2030 ”بمــا تتضمنــه مــن خطــط لتطويــر التعليــم والصحــة بشــكل أساســي، فضلا عـن العمـل وفـق خطة إصلاح اقتصادي تسـهم فـي نقـل المجـالات الأخرى وتدعيمهـا فـي خطواتهـا الأولـى لتسـهم فـي المراحـل اللاحقـة فـي دعـم التنميـة الشـاملة المصريـة داخليـا وخارجيـا عبـر إقـرار سياسـة خارجيـة مسـتقلة تسـتهدف تحقيــق التنميــة المشــتركة لجميــع الأطـراف وفــق مبــادئ الإنصــاف والتوزيــع العـادل للمـوارد وضمـان محـددات الأمـن القومـي المصـري.

وأشار الكتاب الصادر عن المركز المصرى للدراسات إلى خطوات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، أبرزها إطلاق "وثيقة ملكية الدولة"، وكذلك جهود الدولة في تطوير قطاع الطيران المدني، والذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية.