السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال الرعاية الاجتماعية والأنشطة الثقافية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى مضاعفة قيمة المبالغ المنصرفة لبرنامجى تكافل وكرامة 7 مرات اللذين بدآ بـ1.7 مليون أسرة، واليوم يتجاوزان الـ5 ملايين أسرة بتكلفة 27.3 مليار جنيه.

مضاعفة الإنفاق الحكومى

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه تمت مضاعفة الإنفاق الحكومي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث وصلت قيمة الإنفاق الحكومي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 443 مليار جنيه عام 2022/ 2023.

ولفت إلى أن 123% نسبة الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بين 2014 – 2015 و2022/ 2023، بجانب مضاعفة قيمة المبالغ المنصرفة لدعم الخبر والسلع التموينية، حيث يتم إنتاج وتوزيع 270 مليون رغيف يوميًا.

أكثر من 200 مليار جنيه دعم الأسر الأولى بالرعاية الأسر الأولى بالرعاية دعم تخصيص 200 مليار جنيه مدبولي

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