السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: تدشين مشروعات قومية كبرى لاستصلاح أكثر من 4 ملايين فدان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على استصلاح الدلتا الجديدة وسيناء بتقنية معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، إضافة إلى أنه تم تدشين مشروعات قومية كبرى لاستصلاح أكثر من 4 ملايين فدان، حيث تمت زراعة واستصلاح 1.7 مليون فدان حتى الآن.

 حققنا الاكتفاء الذاتى لـ9 مجموعات محصولية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن تم تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ9  مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، فإننا لم نكتف بذلك، بل عملنا على المشروع القومي للصوب الزراعية "100 ألف فدان صوب" من أجل إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية.

المشروع القومى للصوامع يسهم فى تأمين احتياجات الدولة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع القومي للصوامع يسهم في تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، حيث إنه تم إنشاء وتطوير 72 صومعة، لتصل السعة التخزينية إلى 3.5 مليون طن، وهناك أنظمة غير تقليدية للري الزراعي لتحقيق مستهدفات الاستصلاحات الطموحة، والاستفادة بكل قطرة مياه، حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة لمعالجة الصرف الزراعي بطاقات تتجاوز 13 مليون متر مربع في اليوم الواحد.

وتابع "مدبولي" أن مشروع الدلتا الجديدة وصل إلى 2 مليون فدان، بجانب محطة معالجة الصرف الزراعي بالحمام بطاقة 7.5 مليون متر مربع في اليوم الواحد، حيث تم استصلاح 362 ألف فدان.

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