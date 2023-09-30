السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولي: لدينا مدارس وجامعات تؤهل الشباب للعمل في أي مكان بالعالم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطوير الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية، حيث تم إنشاء وتطوير 3950 مكتب بريد، مؤكدًا: "مازال لدينا 3 آلاف قرية بالمراحل الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة" ولا بُد أن نطوِّر بها كل شيء". 

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إننا اليوم ننتقل لمستوى تعليم أفضل من خلال مدارس وجامعات على أعلى مستوى عالمي تؤهل الشباب المصري أن يكون قادرًا على العمل بأي مكان في العالم، إضافة إلى أنها ستسهم في دخول مصر الثورة الصناعية الرابعة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى تحديات الدولة في عام 2014، حيث تركز مشاركة مصر بالأساس في سلاسل القيمة في السلع الأولية، خاصة أنها مصر تقع ضمن فئة الدول ذات الإسهام المتوسط في سلاسل القيمة العالية.

وتابع: "لبناء صناعة حقيقية نحتاج إلى وقت وجهد، وهذا من أكثر القطاعات التي تعمل بها الدولة الآن، وتبذل جهودًا كبيرة، لكن الأمر يستغرق وقتًا، معقبًا: "الدولة شغالة في كل قطاعات الصناعة".

مؤتمر حكاية وطن

وتنطلق جلسات «حكاية وطن» بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

مدبولي الشباب المصري أي مكان في العالم العمل بأي مكان في العالم تؤهل مدارس وجامعات الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد أبرز جهود الدولة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر

"مدبولى": لا بديل لنا سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية

"القاهرة الإخبارية": نيويورك على موعد مع سقوط أمطار غزيرة جديدة (فيديو)

رئيس الوزراء: الدولة عملت على رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل

إنجازات الدولة فى 10 سنوات.. الرئيس السيسى يشهد الفيلم التسجيلى "حكاية وطن"

الرئيس السيسى يصل مقر مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"

سميحة أيوب.. وجه مصرى مشرف

منصة "الحكواتى" تحتفى بنصر أكتوبر فى "أيام القاهرة الدولى للمونودراما"

الأكثر قراءة

وفاة نجل سامى العدل

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

الرئيس السيسى: التحديات التى شهدناها كانت كفيلة بهدم الدولة

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات "حكاية وطن"

أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة