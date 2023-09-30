السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تُحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

المرور
المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69736 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 16562 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في تحرير 643 مـخالفة السير بدون تراخيص، و21 مخالفة موقف عشوائى، و1371 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات شروط التراخيص، و3 مخالفات دراجات نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية قائدي السيارات ضبط المخالفين لوائح المرور تطبيق قانون

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