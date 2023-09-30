السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال 10 سنوات.. تفاصيل أبرز المشروعات التي تبنتها لدولة لتحقيق الأمن الغذائي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أولت الدولة خلال عهد الرئيس  عبد الفتاح السيسي،  اهتماما كبيرا لدعم وتطوير  قطاع الأمن الغذائي، وخلال السنوات الماضية  أقامت أجهزة الدولة المختلفة بالتنسيق والتكامل فيما بينها مشروعات متعددة في هذا القطاع منها توفير تطوير نظم الري الحقلي، وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية من خلال زيادة الصوامع والمراكز اللوجستية.

 لذا فقد تم البدء بتنفيذ عدد من مشروعات التوسع الأفقي ومـن أبـرز هـذه المشروعات ما يلي.

 مشروع تطوير الصوب الزراعية

 يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة المحاصيل المزروعة وزيادة الإنتاجية بتقديم تقنيات حديثة للزراعة داخل الصوب الزراعية، و مشروع الصرف الزراعي، والذي  يهدف هذا المشروع إلى توفير المياه للمزارعين في جميع أنحاء البلاد وتطوير بنية التحتية للصرف الزراعي.

مشروع تطوير الأراضي الصحراوية

 يهدف هذا المشروع إلى تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراض زراعية خصبة، وذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتوفير المياه مشروع تطوير قطاع الثروة الحيوانية: يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة المنتجات الحيوانية وزيادة الإنتاجية عن طريق تطوير بنية التحتية وتقديم التدريب والدعم للمزارعين.

 تطوير بنية التحتية الزراعية

 يهدف هذه المشروع إلى تحسين بنية التحتية الزراعية في مصر، وذلك عن طريق تطوير الطرق والجسور والموانئ والمخازن والمسالك الحديثة، بشكل عام، فإن هذه المشروعات تسعى إلى تحسين قطاع الزراعة في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد حققت بالفعل نجاحًا كبيرًا في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل والمنتجات الحيوانية.

وكذلك دعم المزارعين والمربين لتحسين سلالات المواشي والدواجن، وتوفير التغذية الصحية والمياه النظيفة للحيوانات مشروع تطوير الزراعة العضوية والذي  يهدف هذا المشروع إلى زيادة استخدام الزراعة العضوية في مصر وتطوير سلسلة التوريد لهذه المنتجات،

مشروع تطوير البذور

يهدف هذا المشروع إلى تطوير بذور زراعية محلية عالية الجودة، وتحسين إنتاجية المحاصيل في مصر تهدف هذه المشروعات إلى تحسين الإنتاج الزراعي في مصر وتطوير البنية التحتية للزراعة والثروة الحيوانية، وقد أسفرت هذه المشروعات عن زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل والمنتجات الحيوانية في مصر.

وقد شهدت مصر تحسنًا في الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تصدير مزيد من المنتجات الزراعية إلى الخارج، مما يعكس نجاح المشروعات الزراعية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي،  ومن المتوقع أن تستمر هذه المشروعات في العام المقبل وخلال السنوات اللاحقة، حيث ستعمل الحكومة المصرية على تطوير المزيد من المشروعات الزراعية لتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية في مصر.

مشروعات توفير المياة للزراعة مشروع مستقبل مصر مشروع استصلاح 500 ألف فدان مشروع الدلتا الجديدة مشروع تنمية أربعة ملايين فدان

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