مدبولى: نغير الآن طريقة عمل الحكومة ونبنى دولة جديدة وجمهورية جديدة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قوبل بنقد وتشكيك، إلا أن كل الخبراء المصريين تحدثوا عن حتمية نقل العاصمة منذ أربعين سنة، لافتًا إلى أنه كانت هناك محاولة من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لإنشاء عاصمة وهي (مدينة السادات)، إلا أنه لم يكتب لها النجاح.

وأضاف مدبولي أنه في عام 2007 طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني أن يتم اختيار موقع جديد أو حي حكومي جديد، مشيرًا إلى أنه تم اختيار خمسة مواقع هي: الموقع الأول في العاصمة الإدارية الحالي، الموقع الثاني حي حكومي في شرق مدينة نصر بجوار المنطقة التي يوجد فيها اليوم مسجد المشير طنطاوي وهي على مساحة 700 فدان، الموقع الثالث في جزيرة الوراق، الموقع الرابع شمال القرية الذكية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الموقع الخامس مدينة 6 أكتوبر.

العاصمة الإدارية

وتابع مدبولي إنه بعد الاطلاع على المعايير ثبت أن أفضل موقع هو العاصمة الإدارية الجديدة، لأن القاهرة تنمو شرقًا، ويمكن أن يكون الحي الحكومي الجديد نواة لتنمية جديدة شرق القاهرة الجديدة، موضحًا أن البديل الثاني هو الحي الحكومي بمدينة نصر على مساحة 700 فدان، وهو الأسهل على الرغم من أن الخبراء أكدوا أنه على المدى البعيد ستتكرر نفس المشكلة، وتم التخطيط، ولكن لم يتم التنفيذ.

وأشار مدبولي إلى أنه "حين جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، واطلع على الموضوع أكد أن البديل الأول هو ما يخدم رؤية مصر ومستقبلها على الرغم من صعوبته وتكلفته، والوقت الذي يحتاجه، لكننا نبنى دولة للمستقبل".

وقال مدبولي "إننا لم نخترع شيئًا جديدًا، كل الدول تعلن عن عواصم جديد"، مشيرًا إلى أن إندونيسيا أعلنت عن إنشاء عاصمة جديدة وكذلك الأردن، مضيفا أنه "كان هناك العديد من الشخصيات الرافضة لهذا المشروع ومن بينهم الأستاذ أسامة الغزالي حرب، إلا أنه في آخر مقال أكد أنه على الرغم من أنه كان من أكبر المعارضين لهذا المشروع إلا أنه يرى أنه من أهم مشروعات الدولة المصرية، ويجب أن يتم إكماله، لأنه بالفعل يساعد في تنمية الدولة".

وتابع مدبولي: "إننا نغير الآن طريقة عمل الحكومة، ونبني دولة جديدة وجمهورية جديدة، ويجب أن تكون بيئة ومناخ العمل تشجع الموظف والمواطن المصري على الإبداع والتقدم".

وأردف مدبولي أن "الدولة المصرية عملت أيضًا على برنامج إسكان سواء بالمدن الجديدة أو القائمة بنحو مليون ونصف المليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه، وأن الحكومة تبني في كل مكان في مصر، لأننا نستهدف جودة حياة للمواطن"، مشيرًا إلى أنه جرى البناء في كل مكان لكل المستويات؛ سواء لمحدودي الدخل أو للمواطن الذي يعيش في المناطق غير الآمنة إلى المستوى فوق المتوسط.