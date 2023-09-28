الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المستشار سامح الخِشِن متحدثًا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء

المستشار سامح الخِشِن
المستشار سامح الخِشِن

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تعيين المستشار سامح الخِشِن، متحدثًا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للسفير نادر سعد، الذى صدر قرار جمهوري بتعيينه سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وسفيرًا غير مقيم لدى حكومة شمال مقدونيا. 

والمستشار سامح الخشن حاصل على ماجستير العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتحق بالسلك الدبلوماسى عام 2004.

كما سبق له العمل فى سفارة مصر في إفريقيا الوسطى، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبعثة رعاية المصالح المصرية في طهران. 

إدارة الأزمات والتخطيط السياسي

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وعمل المستشار سامح الخشن بديوان عام وزارة الخارجية فى إدارة الأزمات والتخطيط السياسي، وشئون الوكالات الدولية المتخصصة، وشئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.

المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء السفير نادر سعد متحدث الوزراء متحدث الوزراء الجديد

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