السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تخفيض التمثيل الدبلوماسي واجازات لموظفين في البنتاجون.. الإغلاق الحكومي يعصف بالولايات المتحدة

البنتاجون
البنتاجون

 كشفت وكالة رويترز في تقرير لها عن مخاطر الإغلاق الحكومي المرتقب في الولايات المتحدة الامريكية وتأثيره على سمعة الولايات المتحدة والسياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

الإغلاق الحكومي 

وقالت الوكالة في تقريرها:  إذا فشل الكونجرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ غدا الأحد وأغلقت الحكومة أبوابها، فستكون الآثار محسوسة في جميع أنحاء العالم، مع منح إجازات للعديد من الموظفين من مناصب السياسة الخارجية والأمن القومي أو إصدار أوامر لهم بالاستقالة العمل بدون أجر.

وقد يؤدي الإغلاق أيضًا إلى الإضرار بسمعة الولايات المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن إقناع العديد من الدول بالوقوف إلى جانبها بدلًا من منافستها الصين، والتوحد خلف أوكرانيا في حربها مع روسيا.

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 التأثير على السياسة الخارجية

وقالت الوكالة: ستظل السفارات والقنصليات الأمريكية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات. وسيتم تقليص السفر الرسمي غير الضروري والخطب والأحداث الأخرى.

وقد تنفد الأموال أيضًا من بعض برامج المساعدات الخارجية أو تواجه صعوبة في أداء مهامها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية:  إنه مع قلة عدد الموظفين المتاحين لتنفيذ ومراقبة البرامج، قد يكون هناك تأخير في الاستجابة للأزمات، أو تقديم المساعدة الصحية للبرامج التي تركز على الملاريا أو السل أو فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو تقديم المساعدة الأمنية.

وبينما قالت وزارة الخارجية إنها ستستخدم الأموال المتاحة لدفع رواتب الموظفين المحليين لأطول فترة ممكنة، فإن معظم الموظفين المحليين في البعثات الخارجية يخضعون للقوانين المحلية التي تمنع الإجازات - الأمر بعدم العمل - والعمل غير مدفوع الأجر. وهذا قد يترك القسم عرضة للدعاوى القضائية.

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 التأثير على رجال الجيش

قالت الوكالة: سيظل العسكريون في البلاد البالغ عددهم مليوني شخص في مناصبهم، وسيتم منح ما يقرب من نصف الموظفين المدنيين في البنتاغون البالغ عددهم 800 ألف موظف إجازات، مع وجود آخرين في وظائفهم ولكن بدون أجر.

وسوف تستمر العقود الممنوحة قبل الإغلاق، ويمكن للبنتاغون تقديم طلبات جديدة للإمدادات أو الخدمات اللازمة لحماية الأمن القومي. ولن يتم منح العقود الجديدة الأخرى، بما في ذلك التجديدات أو التمديدات. قد تتأخر المدفوعات لمقاولي الدفاع مثل Boeing (BA.N) وLockheed Martin (LMT.N) وRTX (RTX.N)، المعروفة سابقًا باسم Raytheon.

لا تزال سلطة الاستفادة من إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا سليمة، لكن بعض شحنات المواد الدفاعية يمكن أن تتباطأ أو تتوقف مؤقتًا، مع منح العديد من العمال إجازات، وستواصل إدارة الأمن النووي الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الحفاظ على الأسلحة النووية.

وكالات التجسس


لم تعلن وكالات الاستخبارات المركزية ووكالات الاستخبارات الأخرى علنًا عن خططها للإغلاق و لكن في الماضي، كان الموظفون المشاركون في العمليات والتحليلات والأنشطة السيبرانية يُعتبرون مهمين للأمن القومي وأمروا بمواصلة العمل، ربما بدون أجر وسيتم إرسال الموظفين غير الأساسيين إلى منازلهم وسيتم إلغاء أو تأجيل السفر غير الضروري.

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