السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لليوم السادس.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى

الشهر العقارى
الشهر العقارى

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، توافدا مكثفا للمواطنين لليوم السادس على التوالي، وذلك لعمل توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

txt

توافد ألاف المعلمين لمقر مؤتمر تأييد الرئيس السيسى بنقابتهم

وعبَّر المواطنون في منطقة 15 مايو، عن بالغ شكرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لما قدمه من إنجازات متتالية في مختلف المجالات في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال خطة شاملة، وأيضًا مكافحة الإرهاب، مؤكدين حرصهم على دعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن الرئيس السيسي، أعاد لمصر هيبتها وسط العالم.

عبدالفتاح السيسي الشهر العقاري 15 مايو لفترة رئاسية مقبلة المواطنون

مواد متعلقة

توافد آلاف المعلمين لمقر مؤتمر تأييد الرئيس السيسى بنقابتهم

إنجازات الدولة فى 10 سنوات.. الرئيس السيسى يشهد الفيلم التسجيلى "حكاية وطن"

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

وفاة نجل سامى العدل

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

شارك فى "نسر الصعيد" و"الحساب يجمع".. أبرز المعلومات عن أحمد سامى العدل

أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة