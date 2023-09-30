لليوم السادس.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، توافدا مكثفا للمواطنين لليوم السادس على التوالي، وذلك لعمل توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعبَّر المواطنون في منطقة 15 مايو، عن بالغ شكرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لما قدمه من إنجازات متتالية في مختلف المجالات في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال خطة شاملة، وأيضًا مكافحة الإرهاب، مؤكدين حرصهم على دعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن الرئيس السيسي، أعاد لمصر هيبتها وسط العالم.