تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.

ويستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، في قمة نارية على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو - فان دي فان - ديستيني أودوجي.

خط وسط الملعب: باب ماتار سار – بيسوما - ديان كولوسيفسكي.

في خط الهجوم: جيمس ماديسون - سون هيونج مين - ريتشارليسون.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.