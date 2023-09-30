السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات سرقة مصنع في القطامية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية من (مالك أحد المصانع، وحارسين بذات المصنع) بحضور (3) أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية باستخدام صاروخ كهربائس، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة). 

إجراء التحريات

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكبس الواقعة (مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ – سائقين – ميكانيكى).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم جزء من المسروقات المُشار إليها، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

وزارة الداخلية ميكانيكي صاروخ كهربائي حارس المصنع سيارة

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