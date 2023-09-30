السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تمتلئ بالجمال والحياة البحرية.. تقرير دولي يدعو لزيارة جرز البحر الأحمر

السياحة في الغردقة
السياحة في الغردقة

دعا موقع "ترافل نوار" الدولي المتخصص في السفر والسياحة، محبي السفر حول العالم لزيارة مصر وتحديدا جزر البحر الأحمر المصرية، التي تستحق الاكتشاف.

 جزر ساحرة تستحق الزيارة

وقال الموقع الدولي، بالنسبة للعديد من المسافرين، تعد مصر مرادفًا للأهرامات القديمة ونهر النيل، ومع ذلك فإن ساحل البحر الأحمر في مصر يعد أيضًا موطنًا لبعض الجزر الساحرة حقًا التي تستحق الاستكشاف.

 وتوفر هذه الجزر مزيجًا فريدًا من الجمال الطبيعي المذهل والحياة البحرية النابضة بالحياة والشعور بالهدوء الذي يصعب العثور عليه في أي مكان آخر،  سواء كنت من محبي الشاطئ، أو من عشاق الغوص، أو ببساطة تبحث عن ملاذ هادئ، فمن المؤكد أن هذه الجزر السحرية في البحر الأحمر في مصر ستأسر حواسك، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الجزر.

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جزيرة الجفتون

وهي تعرف أيضًا باسم جزيرة الفردوس، هي وجهة مذهلة قبالة ساحل الغردقة، مصر و وتتميز بمياه صافية وشعاب مرجانية نابضة بالحياة ووفرة من الحياة البحرية، يمكن للزوار الاستمتاع بالغطس والغوص والحمامات الشمسية على شواطئها البكر، تعتبر البحيرات الضحلة بالجزيرة مثالية للمبتدئين والعائلات التي تتطلع إلى استكشاف العالم تحت الماء.

جزيرة المحمية

جزيرة المحمية هي جزيرة خلابة تقع بالقرب من مدينة الغردقة في مصر وهي  ملاذ هادئ لأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء والأنشطة المائية، تتميز الجزيرة بشواطئ رملية بيضاء ناعمة ومياه فيروزية صافية وفرص ممتازة للغطس. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالمأكولات البحرية اللذيذة في المطاعم المطلة على الشاطئ.

جزيرة رأس محمد

وتقع جزيرة رأس محمد داخل محمية رأس محمد الوطنية بالقرب من شرم الشيخ، وهي منطقة بحرية محمية معروفة بشعابها المرجانية البكر والحياة البحرية المتنوعة والمنحدرات تحت الماء، ويمكن للغطاسين والغواصين استكشاف العالم النابض بالحياة تحت الماء، وتوفر الجزيرة إطلالات بانورامية خلابة على البحر الأحمر.

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جزيرة شدوان

تقع جزيرة شدوان في شمال البحر الأحمر. وهي ليست بعيدة عن الغردقة، تعتبر هذه الجزيرة وجهة شعبية للغواصين والسباحين، مع وفرة من التكوينات المرجانية والأنواع البحرية. وتشتهر أيضًا بالمنارة التاريخية التي تضيف إلى سحر الجزيرة.

جزيرة الزبرجد

تقع جزيرة الزبرجد، والمعروفة أيضًا باسم جزيرة سانت جون، في جنوب البحر الأحمر. وتشتهر بمياهها الخضراء الزمردية وشواطئها البكر. يحب الغواصون الجزيرة بسبب شعابها المرجانية الاستثنائية وكهوفها تحت الماء. تعتبر الزبرجد مكانًا مثاليًا لتجربة التنوع البيولوجي البحري الغني في البحر الأحمر.

جزيرة أبو رمادة

تعد جزيرة أبو رمادة، الواقعة بالقرب من الغردقة، ملاذًا لعشاق الغوص تحت الماء. ويوفر فرصًا ممتازة للغوص والغطس بفضل حدائقه المرجانية الملونة ومجموعة متنوعة من أنواع الأسماك. تجعل مياه الجزيرة الصافية مكانًا ممتازًا للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء.

جزيرة المانجروف

جزيرة المانجروف، التي تقع بالقرب من الجونة، هي جزيرة صغيرة نسبيًا ولكنها ساحرة ومعروفة بأجوائها الهادئة. يمكن للزوار الاستمتاع بالرياضات المائية، مثل التزلج الشراعي وركوب الأمواج شراعيًا، في البحيرة المحيطة. توفر أشجار المانجروف والمياه الضحلة في الجزيرة بيئة فريدة وهادئة.

جزيرة  الأخوين

وهاتان الجزيرتان، المعروفتان باسم الأخ الأكبر والأخ الصغير، هما جزء من جزر الأخوة في البحر الأحمر، وهي مشهورة بمواقع الغوص المذهلة، بما في ذلك حطام السفن والجدران المغطاة بالشعاب المرجانية النابضة بالحياة. تعد الجزر أيضًا موطنًا لأنواع مختلفة من أسماك القرش، مما يجعلها وجهة شهيرة للغواصين ذوي الخبرة الباحثين عن المغامرة.

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