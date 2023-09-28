24 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم على متن 121 رحلة طيران

تواصل منتجعات مدن الغردقة ومرسى علم على مدار ساعات اليوم الخميس، استقبال السائحين من مختلف الجنسيات استمرارًا لنسب الإشغال المرتفعة، مع توقعات بارتفاع نسب الإشغال مع قرب بدء موسم السياحة الشتوية الأوروبية.

وكشفت جداول الوصول بالمطارين عن استقبال قرابة 24 ألف سائح، اليوم الخميس، قادمين على متن 121 رحلة طيران وتأتي الرحلات الألمانية في صدارة الرحلات الأكثر وصولًا.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 14 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح، ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.

رحلات وافدة من 6 دول

وتبيَّن من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من المانيا، ورحلة من بولندا، ورحلتان من سلوفاكيا، ورحلتان من التشيك، ورحلة من المجر ورحلة من النمسا، ورحلتان من إيطاليا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى غدٍ الجمعة، 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

فيما يستقبل مطار الغردقة الدولي، 21 ألف سائح قادمين على متن 107 رحلات طيران، مع تراجع أعداد السياحة الداخلية تزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.