السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البوستر الدعائي لفيلم "5 محيي الدين أبو العز"

بوستر فيلم 5 محيي
بوستر فيلم 5 محيي الدين ابو العز

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "5 محيي الدين ابو العز"، البوستر الدعائي للعمل المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال أكتوبر المقبل. 

وروّج مخرج الفيلم شادي علي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" ونشر البوستر الدعائي للعمل معلقًا انتظروا قريبًا فيلم الكوميديا "5 محيي الدين أبو العز"، وظهر بطل الفيلم أحمد فتحي، على بوستر العمل بأكثر من شخصية. 

أبطال "5 محيي الدين أبو العز"

ويشارك في فيلم محيي الدين أبو العز، الفنان مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، نور قدري، شريف أبو هميلة، فادي أشرف، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حسن أبو الروس، مازن جمال، ميمي جمال، أسامة عبد الله، والعمل من تأليف محمد عبد الخالق، أنيس بوجواري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وحسن أبو الروس والفيلم من إخراج  شادي علي.

قصة "5 محيي الدين أبو العز"

تدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والكوميديا، يسعى شاب للارتباط قبل سفره للخارج، لكنه يفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالإعدام في جريمة لا يعرف عنها شيء، فيقرر الهرب من المطار، ويمر بالعديد من العقبات والمواقف الكوميدية في رحلة إثبات براءته. 

وشارك أحمد فتحي، خلال موسم صيف 2023 السينمائي فيلمين هما “لف وارجع تاني” وتدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يجتمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

5 محيي الدين أبو العز فيلم 5 محيي الدين أبو العز الفنان احمد فتحي الفنان الكوميدي أحمد فتحي تفاصيل فيلم 5 محيي الدين ابو العز

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