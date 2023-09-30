الكنيسة الأرثوذكسية تُصدر العدد الأحدث من مجلة الكرازة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد الأحدث من مجلة الكرازة التابعة لها.

وتصدر صورة الغلاف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب لقاءه مع أعضاء مؤسسة "كوبتك أورفانز" بمناسبة العيد الـ ٣٥ للمؤسسة.

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أما عن المقالات، فجاءت مقالات الأفتتاحية عن"تاريخ مجيدة، كما تتضمن العدد مقالة"يارب ليتك تباركني".. نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، ومقالة"وَلِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُقَدَّسِ وَالْمُحَلَّلِ" (لا ١٠: ١٠).. نيافة الأنبا يوسف، مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

مجلة الكرازة

يذكر أنّ مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعود تأسيس مجلة الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإيبارشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.

وصدر العدد الأول من مجلة الكرازة فى يناير 1965 برئاسة تحرير الأنبا شنودة أسقف التعليم- آنذاك- وكانت تصدر فى صورة كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.

وفى أكتوبر 1974 تحولت إلى مجلة الكرازة إلى أسبوعية وفى هذه الفترة اختلف شكل ومضمون الكرازة، فقد تحولت من صوت للكلية الإكليريكية يرأسها أسقف التعليم إلى صوت للكنيسة القبطية ككل يرأسها البابا شنودة الثالث.

وفي 2013 أوكل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مهمة الإشراف عليها لنيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، وفتح صفحات المجلة لكتاب كثيرين.

وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا الأول في عام 2023 بتكليف الأنبا ماركوس، أسقف دمياط والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، بالإشراف الكامل على مجلة الكرازة، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووجه البابا تواضروس الثاني الشكر للأنبا مكاريوس، أسقف المنيا على المجهود الطيب في الفترة التي قضاها في الإشراف على المجلة بداية من 2012 وحتى 2022 لمدة عشرة سنوات مع فريق عمل متميز في الإخراج والتحرير الصحفي ومتابعة أخبار الكنيسة.