موعد زيارة البابا تواضروس إلى ميلانو وتدشين كاتدرائية بها

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن آخر مستجدات تفاصيل زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية إلى إيبارشية ميلانو بأوروبا.

افتتاح مقر بابوي جديد

وقالت المصادر الكنسية في تصريحاتها الخاصة، إنه من المقرر أن يفتتح البابا تواضروس الثاني خلال زيارته إلى إيبارشيات أوروبا المقر البابوي الجديد بمدينة فينيسيا الإيطالية وذلك كأول مقر بابوي له في أوروبا، على أن يعقد اجتماع لأساقفة إيبارشيات أوروبا به عقب افتتاحه.

وأضافت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يتأهب لزيارة إيبارشية ميلانو في 11 أكتوبر 2023.

الزيارة الرابعة لإيبارشية ميلانو

وأضاف المصدر، أن خلال زيارة البابا تواضروس الثاني إلى ميلانو يدشن كاتدرائية مارمرقس الرسول في فينيسيا، ويترأس صلاة القداس الإلهي، كما يلتقي البابا الشباب في لقاء مخصص لهم بكنيسة البشارة بميلانو، كما سيتم سيتم عمل لقاءات للبابا مع شعبه في دير الأنبا شنودة بميلانو وكنيسة القديس يوسف الرامي.

اقرأ أيضًا:

"الرب نوري وخلاصي".. اختيار موضوع مهرجان الكرازة لعام 2024



ولفتت المصادر أنه البابا عقب وصوله إلى ميلانو في اليوم الأول له يعقد لقاءات مع شعب الإيبارشية في دير الأنبا شنودة بميلانو، موضحة أن الإيبارشية أطلقت الحجز للقاء البابا بدير الأنبا شنودة الحجز بمعرفة الاباء الكهنه بحسب الأعداد المتاحة في الكنائس المختلفة، مؤكدًا أنه يلقي اجتماع الأربعاء من دير الأنبا شنودة بميلانو.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني قد زار إيبارشية ميلانو عامي 2015 و2017 ومايو 2023 وتعد هذه هي الزيارة الرابعة لها.