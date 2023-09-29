ربان "السريانية الأرثوذكسية" يشارك في أمسية صلاة بالكنيسة اللاتينية

شارك الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يرافقه مجموعة من خدام الكنيسة، في سهرة صلاة بعنوان "معًا، تجمع شعب الله" التي نظمتها شبيبة النيابة الرسولية للاتين في كنيسة البازيليك في مصر الجديدة بالقاهرة.

تفاصيل اللقاء

وترأس الصلاة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية في مصر وقدس المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، بمشاركة عدد من الكهنة والرهبان والراهبات من مختلف الطوائف.

و ابتدأت الأمسية بالقداس الإلهي، تلتها رتبة سجود للقربان مع إشعال الشموع، ورفع الطلبات على نية السينودس المسكوني الذي يبدأ يوم الأربعاء 04-10-2023 م، وينتهي يوم الأحد 29-10-2023 م، برئاسة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

كلمةً عن أهمية ترميم الكنيسة وإصلاحها انطلاقًا من وصية الرب



وخلال الأمسية ألقى قدس الأب الربان كلمةً تحدث فيها عن أهمية ترميم الكنيسة وإصلاحها انطلاقًا من وصية الرب للقديس فرنسيس الأسيزي، مؤكدًا أن هذا الإصلاح لا بد أن يبدأ في الأسرة، ليصل سليمًا إلى الكنيسة والمجتمع، إذ إن انشغالنا اليوم بالمشاكل والنزاعات والشقاقات هو ما يلهينا عن هدفنا المنشود بأن نكون واحدًا.

وقد عبر عن اغتباطه بالمشاركة بهذه الأمسية الرائعة، وصلى باسم قداسة أبينا البطريرك ونيافة سيدنا المطران، لأجل قادة الكنائس كلها خاصة الكنيسة الكاثوليكية المقبلة على لقاء مسكوني من شأنه أن يترك علامة فارقة في تاريخ الكنيسة.

ومن جهتهما عبر المطران كلاوديو وقدس المونسينيور أنطوان عن سعادتهما البالغة بمشاركة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في هذا الحدث الجلل، مشددين على أنها لا تفوت أية مشاركة فعالة هدفها المحبة الخالصة لأبناء المسيح عامة.

وفي الختام صلى جميع الحاضرين الصلاة الربانية كلٌّ بلغته الخاصة، ثم تم شكر الحاضرين والتقاط الصور التذكارية.