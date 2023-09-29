الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ربان "السريانية الأرثوذكسية" يشارك في أمسية صلاة بالكنيسة اللاتينية

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

شارك الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يرافقه مجموعة من خدام الكنيسة، في سهرة صلاة بعنوان "معًا، تجمع شعب الله" التي نظمتها شبيبة النيابة الرسولية للاتين في كنيسة البازيليك في مصر الجديدة بالقاهرة.

 تفاصيل اللقاء

وترأس الصلاة  المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية في مصر وقدس المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، بمشاركة عدد من الكهنة والرهبان والراهبات من مختلف الطوائف.

و ابتدأت الأمسية بالقداس الإلهي، تلتها رتبة سجود للقربان مع إشعال الشموع، ورفع الطلبات على نية السينودس المسكوني الذي يبدأ يوم الأربعاء 04-10-2023 م، وينتهي يوم الأحد 29-10-2023 م، برئاسة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. 

 كلمةً عن أهمية ترميم الكنيسة وإصلاحها انطلاقًا من وصية الرب 


وخلال الأمسية ألقى قدس الأب الربان كلمةً تحدث فيها عن أهمية ترميم الكنيسة وإصلاحها انطلاقًا من وصية الرب للقديس فرنسيس الأسيزي، مؤكدًا أن هذا الإصلاح لا بد أن يبدأ في الأسرة، ليصل سليمًا إلى الكنيسة والمجتمع، إذ إن انشغالنا اليوم بالمشاكل والنزاعات والشقاقات هو ما يلهينا عن هدفنا المنشود بأن نكون واحدًا. 

وقد عبر عن اغتباطه بالمشاركة بهذه الأمسية الرائعة، وصلى باسم قداسة أبينا البطريرك ونيافة سيدنا المطران، لأجل قادة الكنائس كلها خاصة الكنيسة الكاثوليكية المقبلة على لقاء مسكوني من شأنه أن يترك علامة فارقة في تاريخ الكنيسة.
ومن جهتهما عبر المطران كلاوديو وقدس المونسينيور أنطوان عن سعادتهما البالغة بمشاركة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في هذا الحدث الجلل، مشددين على أنها لا تفوت أية مشاركة فعالة هدفها المحبة الخالصة لأبناء المسيح عامة.
وفي الختام صلى جميع الحاضرين الصلاة الربانية كلٌّ بلغته الخاصة، ثم تم شكر الحاضرين والتقاط الصور التذكارية.

الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مص البازيليك في مصر الجديدة سهرة صلاة بعنوان معا تجمع شعب الله ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يشارك الكنيسة اللاتينية أمسية صلاة ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر

مواد متعلقة

الأنبا مكاريوس يترأس لقاء العاملين ببيت لحم في إيبارشية المنيا

نذور احتفالية للأب مجدي نظمي بمشاركة رهبان الإيبارشيات

المطران شيحان يستقبل أعضاء اللقاء الروحى وجمعية البيت اللبنانى

قريبًا.. الإعلان عن تدشين موقع إلكترونى لسكرتارية البابا الرعاية الاجتماعية

الأب وليم عبد المسيح يشرح تفاصيل أيقونة العذراء مريم التي تحل العقد

الأنبا مكاريوس يترأس حفل تخريج دفعة جديدة من مدرسة الكتاب المقدس بالمنيا

"الرب نوري وخلاصي".. اختيار موضوع مهرجان الكرازة لعام 2024

البطريرك مار أغناطيوس يونان يعزى أهالى ضحايا "حادث الزفاف" فى العراق

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

أخبار فاتتك| متى نشعر بالأجواء الخريفية؟.. وعلى معلول يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف

رئيس مركز ومدينة سيوة يستقبل قافلة الأزهر الدعوية

رغم ارتفاع الحرارة لـ37.. "الأرصاد" تكشف مناطق سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

مهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات