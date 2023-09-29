الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي جياكومو رافلبونول الكاهن الشهيد

كنيسة
كنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى الطوباوي جياكومو رافلبونول الكاهن الشهيد

 

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني

  • ولد جياكومو في رافلبونول في فالنسيا- اسبانيا يوم 10 أبريل 1909م ، ونال سر العماد المقدس بعد يومين من ولادته في رعية القديس أنطونيو البدواني في رافلبونول . فكان والده يدعى أونوفر ميستري وأمه تدعى دونا مرسيدس إيبورا فكان لديهم تسعة أطفال، فكان جياكومو الطفل السابع بينهم .
  • تميز جياكومو منذ صغره بحياة التقوى والمحبة لله والقريب، فنال إعجاب الجميع من أهل المدينة، فكان يقوم بكل الخدمات التي تطلب منه، فكان يذهب إلى المرضى في بيوتهم ليساعدهم.
  • فى سن الثانية عشرة أنضم إلى الرهبنة الفرنسيسكانية الكبوشية، فارتدي الثوب الرهباني في 6 يونيو 1924م في أوليريا (فالنسيا). متخذا اسم الأخ سانتياغو دي رافلبونول.
  • وقدم نذوره المؤقتة في 7 يونية 1925م، ونذوره الاحتفالية الدائمة في 21 أبريل 1930م على يد الأب ملكور دي بينيسا، الخادم العام للرهبانية.
  • سيم كاهنًا في روما في 26 مارس 1932م، بعد حصوله على الدكتوراه في اللاهوت من الجامعة الغريغورية، عاد إلى إسبانيا وعُيِّن مدرساً ونائبًا لمدير المعهد الديني السيرافي في ماساماجريل، تميز في حياته الرهبانية والكهنوتية القصيرة بإخلاصه للعذراء وتكريمها، فكان دائما يطلب شفاعتها وحمايتها. فكان رجل صلاة ومحبة وتقوى وخشوع. فيقضى وقت طويل ساجداً أمام القربان المقدس.
  • على الرغم من مواهبه الكثيرة في العلم والفضائل المسيحية، إلا أنه كان متواضعاً وبسيطاً. كان ملتزماً بكل الأعمال الرسولية، عندما بدأ اضطهاد الكاثوليك والاعتداء على الأديرة بعد اندلاع الحرب الأهلية، تم غلق الإكليريكية فحاول الأب سانتياغو إنقاذ الإكليريكيين الذين تحت رعايته، فلجأ إلى منزل والده في رافلبونول، في 26 سبتمبر 1936م، وهنا وضعه المجلس المحلي للعمل كعامل بناء،للإعمال التي كانت تُنجز في ذلك الوقت في منزل العبادية، متخذين أشياء كثيرة من كنيسة الرعية.
  • ومع ذلك كان يعيش حياة روحية عميقة بلا أي تذمر أو يأس. وذات يوم تلقى أنباء تفيد بأن اللجنة الثورية اعتقلت 22 شخصًا، بمن فيهم أشقائه ووالده ،وأن حياتهم في خطر شديد. قال في نفسه: "أنا ذاهب إلى اللجنة لأرى ما إذا كانوا سيُطلقون سراح إخوتي، عندما قدم نفسه إلى اللجنة الثورية، مقابل حرية إخوته الثمانية ووالده، اقتيد مع إخوته وسجن في 26 سبتمبر 1936.
  • السجن سمع اعترافات جميع السجناء. في ليلة 28-29 سبتمبر1936م ، تم نقل الأسرى إلى مقبرة مساماغريل في جيليت بالقرب من فالنسيا ومروا أمام كنيسة مريم العذراء العجائبية.
  • وهنا هتفوا جميعاً بترنيمة تكريم لمريم العذراء، مما أثار استياء الجنود، وعند وصولهم إلى المقبرة، صرخوا "يعيش المسيح الملك!" فأطلق عليه الرصاص مع إخوته الثمانية ووالده.
  • ودُفن في مقبرة جماعية في مقبرة ماساماجريل. تم استخراج رفاته والتعرف عليها ثم نقلها إلى كنيسة شهداء الرهبنة الفرنسيسكانية في دير الرهبنة الكبوشية للإخوة الأصاغر، تم تطويبه في 11 مارس 2001 م من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني.
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