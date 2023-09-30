السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال صالون التنسيقية.. محمد صلاح خليفة: مناقشات الحوار الوطنى كانت بلا خطوط حمراء

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه شارك في العديد من فعاليات الحوار الوطني، إلا أنه من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في ختام الفعاليات، كان موضوع الأحزاب السياسية وكانت له أسباب تؤكد أهميته التي ترجع إلى المادة الخامسة من الدستور التي تحدد الشكل السياسي في مصر، والتي تؤكد على التعددية الحزبية والسياسية، إضافة إلى أن هناك حالة حزبية وسياسية فيها نوع من السيولة لاسيما بعد ثورة 25 يناير والتعديلات التي شملها قانون الأحزاب السياسية.


وأضاف “خليفة”، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشاركة شباب التنسيقية في الحوار الوطني، أن مجموعة الموضوعات التي طرحت في الحوار الوطني، حول دمج الأحزاب السياسية والأصل الدستوري للمسألة، كانت مهمة. 

جلسات الحوار الوطني 


وأشار أن جلسات الحوار الوطني كانت تشهد حالة من التنوع وظهور العديد من الشخصيات التي لم تظهر لفترة طويلة، كما أن الحوار كان بلا سقف أو خطوط حمراء وتمت مناقشة العديد من القضايا وتم تناول كافة الآراء بحرية تامة.  

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بدء صالون التنسيقية حول مشاركتها فى الحوار الوطنى (فيديو)

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ويدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر  التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس   أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية. 
ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس  النواب عن التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

محمد صلاح خليفة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطنى الموضوعات المادة الخامسة الدستور الفاعليات الشكل السياسي

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